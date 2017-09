Le successeur de McGregor dans de sales draps

Tous les magasins Gaastra, McGregor et Adam restent pour l'heure ouverts aux Pays-Bas, a indiqué lundi la société. Du côté de la filiale belge, on estime que ce ne sont "pas des bonnes nouvelles".

Doniger Fashion group, qui a repris le flambeau de McGregor sous une forme allégée, compte environ 600 emplois temps plein, dont la moitié outre-Moerdijk. La chaîne dispose de 53 magasins aux Pays-Bas et 22 en Belgique, en France et en Allemagne. Les conséquences potentielles pour les magasins belges des difficultés de Doniger Fashion group aux Pays-Bas restent encore imprécises.

En Belgique, les enseignes McGregor et Gaastra avaient été contraintes en mars dernier d'entamer une procédure de réorganisation judiciaire en vue de restructurer leurs activités de détail. Et en mai, le tribunal de commerce d'Anvers avait finalement approuvé les offres de deux candidats-repreneurs concernant 13 des 23 magasins McGregor et Gaastra, ce qui avait permis de sauver 124 employés sur 179. Doniger Fashion Group avait pour sa part repris six magasins.