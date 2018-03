Les looks du jour repérés à la fashion week parisienne

Du noir toujours, sinon ce ne serait plus Ann Demeulemeester, honorée par Sébastien Meunier. Les ceintures corset se portent dénouées, les gants de cuir en version couvrante et le romantisme à fleur de peau.

La cote maille agrémentée de fins grelots, c'est le Paco Rabanne du XXIème siècle, mieux qu'un hommage. En plus, tout cela à chaque pas cliquette joliment.

Le baroque joyeux de Glenn Martens pour Y/Project file des envies subversives. La versatilité est à son comble. Et l'imagination au pouvoir.

La sérénité d'Uma Wang peut être contagieuse. Y succombent celles qui empruntent des chemins alternatifs.

Une jeune fille fraîche siglée Carven superpose le plissé sur la transparence, la maille sur le chemisier et va toujours sans talons, pour plus d'allant.

Chez Isabel Marant, les jambes sont nues, dûment bottées, mais mi mollet, et réchauffées par une veste aux épaules décalées, un petit quelque chose en plus qui fait toute la différence.

Avec Off-White et Virgil Abloh, on remet le corset et la tapisserie au goût du jour - rien à faire des souvenirs de Mai 68. En guise de slogan, on affiche son logo.

A.-F.M.