Les nouveaux romantiques de Kim Jones pour Dior

Chaque fois qu'un créateur s'installe à la direction artistique d'une grande maison qu'il n'a pas fondée et où d'autres l'ont précédé, c'est toujours le même storytelling qui refait surface : il est question de retour aux fondamentaux, de plongée dans les archives et de codes à revisiter. Un exercice imposé pas si facile que cela à implémenter lorsque l'on arrive chez Dior Homme, puisqu'il n'existe pas à proprement parler d'archives sur lesquelles se pencher: Christian Dior, bien trop épris de ses "femmes-fleurs", n'a jamais créé de vêtements masculins. C'est donc souvent l'homme lui-même, ou l'idée que l'on se fait de lui et de sa vie d'alors, qui sert de modèle à ceux qui apposent leur signature sous son nom. Son génie de couturier aussi, est souvent convoqué, ...