Lingerie: dans les ateliers de la créatrice Carine Gilson

Depuis cette rue passablement grise et défoncée, qui pourrait croire que se cache un atelier où l'on pratique le raffinement comme nulle part ailleurs ? Rien, vu d'ici, du dehors, ne laisse présager un univers de dentelles, de soies précieuses et de savoir-faire ancestraux. L'exception se niche parfois au milieu d'une urbaine banalité. Il faut passer la porte cochère et monter un escalier contemporain pour pénétrer dans ce monde de béton lissé qui architecture l'élégance, l'exigence. Carine Gilson a pensé son atelier anderlechtois jusqu'aux moindres détails, la radio rythme les heures en sourdine, la lumière naturelle coule à flots de la verrière, le blanc est de mise, aux murs et sur les tabliers que porte son équipe, concentrée. Tandis que les unes terminent la production de la collection printemps-été, les autres préparent celle de l'hiver prochain qu'elle s'en va présenter à Paris incessamment. Il est plus que temps de finaliser le tout, la pièce maîtresse surtout, une robe grand soir avec bustier, dans une tapisserie somptueuse.

...