Los Angeles, la nouvelle capitale de la mode ?

Dans la cartographie très particulière des capitales de mode, il faut désormais compter avec Los Angeles. Mais avec ses singularités, le soleil californien au-dessus, l'océan Pacifique d'un côté, le désert Mojave de l'autre, cela vous forge un visage. Alors quand Tommy Hilfiger décide de défiler à Venice Beach, il invente un Tommyland plus californien que nature, avec fête foraine, food trucks, avocado toasts, filles en micro-shorts, hipsters en rollers, graffeurs inspirés, combi VW bicolores, Millennials en VIP et Fergie sur scène. Au décor ultracool, il ajoute une machine de guerre destinée à amplifier le " see now buy now ", cette nouvelle attitude qui veut que ce que l'on voit sur les podiums est d'emblée disponible et qu'il a adoptée avec un pragmatisme cher à l'American dream. Le 8 février dernier, Gigi Hadid ouvrait le bal, visible en Livestream dans le monde entier et achetable illico dan...