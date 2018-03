Louis Vuitton: qui est Virgil Abloh, nouveau directeur artistique ?

Jeu de chaise musicale dans la sphère fashion et plus particulièrement au sein du groupe LVMH. La Maison Louis Vuitton a annoncé ce lundi la nomination de Virgil Abloh, américain d'origine ghanéenne de 37 ans, en tant que nouveau Directeur Artistique pour le prêt-à-porter masculin. Le fondateur de la marque américaine Off-White remplace Kim Jones, qui a été nommé la semaine dernière à la direction artistique de Dior Homme, une autre marque du groupe. Ce dernier succédant au Belge Kris Van Assche qui a quitté le poste après onze ans de maison.

"C'est un honneur pour moi d'accepter la fonction de Directeur Artistique du prêt-à-porter masculin pour Louis Vuitton. Le patrimoine et l'intégrité créative de la Maison sont des inspirations clés et je chercherai à les référencer tout en faisant des parallèles avec les inspirations modernes", a déclaré Virgil Abloh par voie de communiqué.

Conseiller de Kanye

Au New York Times, il se fait plus loquace : "Cette opportunité de bien réfléchir à ce à quoi va ressembler le prochain chapitre du design et du luxe chez une marque qui représente le sommet du luxe a toujours été un objectif dans mes rêves les plus fous. Et commencer par montrer à une jeune génération qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être la personne à ce genre de poste est d'une modernité fantastique."

Né à Rockford dans I'Illinois aux Etats-Unis en 1980, Virgil Abloh a obtenu un diplôme en génie civil de l'Université du Wisconsin à Madison et une maîtrise en architecture à l'Institut de Technologie de l'Illinois. Abloh est devenu DJ puis créateur de mode. Le designer, qui comptait parmi les finalistes du prix LVMH, est très apprécié de la jeune génération, les fameux "Millenials" qui font la pluie et le beau temps dans la fashionsphère. Abloh a lancé en 2013 sa propre griffe pour hommes et femmes, Off-White. Mêlant streetwear et inspirations plus "couture", elle est devenue en quelques saisons un must des podiums. Lors de la dernière Fashion Week parisienne début mars, l'affluence avait provoqué des bousculades à l'extérieur du lieu du défilé.

Jian DeLeon, journaliste mode au New York Magazine, constate : "Il attire parce qu'il est très concrètement l'incarnation de son temps. Il allie tous les éléments de la culture contemporaine, de la mode à la musique."

De Jimmy Choo à Ikea

Créatif multi-casquettes et multi-styles, il a aussi collaboré avec Nike en revisitant dix de ses modèles emblématiques ainsi qu'avec Jimmy Choo ou Moncler signant même une collaboration avec le géant de l'ameublement Ikea.

Mais Virgil Abloh s'est surtout fait connaître en tant que conseiller créatif de plusieurs stars du rap, dont les plus médiatiques: Jay-Z et Kanye West. Dans son cercle gravite aussi Rihanna et le rappeur new-yorkais A$AP Rocky.

Depuis le début des années 2000, comme l'explique L'OBs dans un portrait qu'il lui a consacré, Virgil Abloh fait ainsi partie de la garde rapprochée du rappeur. Originaires de Chicago, tous deux ont fréquenté les mêmes fraternités créatives. Très vite, Kanye a fait de lui son bras droit, son conseiller en chef pour sa ligne vestimentaire.

En choisissant Virgil Abloh, la maison Louis Vuitton cible la nouvelle génération streetwear, un client jeune, loyal, ultra-connecté et prêt à débourser des sommes astronomiques pour des éditions limitées, et parmi eux, les 1,6 million de followers d'Abloh sur Instagram, alors que son label Off-White en détient plus de 3 millions.

Le premier défilé du nouveau DA de Louis Vuitton aura lieu en juin 2018, lors de la semaine de la mode Homme à Paris.