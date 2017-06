Lucia Pica, l'instinctive

Elle ne sait plus vraiment comment tout a commencé. Dans ses tout premiers souvenirs d'enfance déjà, elle revoit Maria-Sophia, sa mère, s'appliquer du rouge sur la bouche et sur les joues aussi, pas trop, juste ce qu'il faut, un geste de pro qu'elle fera sien des années plus tard. Seule fille d'une fratrie de quatre, c'est chez la voisine qu'elle démarre en secret son initiation. " Je m'enfermais dans la salle de bains et j'essayais tous ses produits, se rappelle Lucia Pica. Puis je me lavais le visage, je sortais et je faisais comme si de rien n'était. Cela avait un petit parfum d'interdit, je savais bien que j'étais attirée par des objets que, clairement, à 10 ans, je ne pouvais pas avoir. Rien ne me semblait alors plus désirable que de me maquiller u...