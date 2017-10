Manneken-Pis habillé en haute couture à l'occasion de la Fashion Week de Paris

La Belgique ne dispose pas de sa propre fashion week, mais bien d'un modèle connu à travers le monde entier, expliquent les organisateurs de l'opération destinée à promouvoir les atouts de la Belgique.

Parmi les 970 costumes dont dispose Manneken-Pis, cinq ensembles ont été créés par de grands couturiers. La mascotte bruxelloise enfilera tout au long de la journée cinq créations. La première a été réalisée par la maison Delvaux. Le manneken enfilera ensuite le costume "Belgian Pride" créé par Jean-Paul Gauthier en 2015, le manteau "Modo" réalisé par la créatrice belge Marina Yee, la parure "en Pelotas" d'Agatha Ruiz de la Prada, pour terminer par le "Pink Ribbon" d'Edouard Vermeulen, réalisé dans le cadre de la campagne de lutte contre le cancer du sein en 2015.

Le défilé peut être suivi sur les réseaux sociaux. Le but de la campagne "Belgique, autrement phénoménale", lancée en avril dernier, est de mettre en avant les 99 raisons de visiter la Belgique et d'y investir au travers de divers évènements de promotion.

Our #MannekenPis on the catwalk during the #ParisFashionWeek? He’ll stay in his usual spot, but today, he'll show off his designer outfits. pic.twitter.com/JFE1q11Lyz