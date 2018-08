Marcher ou courir avec un Van Gogh aux pieds

Vincent Van Gogh est immortel de par ses tableaux iconiques. Mais maintenant les oeuvres de l'artiste peuvent aussi s'admirer sur des chaussures. La célèbre marque Vans a lancé une collection de sneakers, de sacs à dos et de vestes décorés de motifs de quatre chefs-d'oeuvre du maître. La marque a retenu les "Tournesols", son auto-portait, "le Crâne" et "l'Amandier en fleurs".

"Grâce à cette collaboration, nous pouvons faire vivre le travail de Vincent Van Goh et le rendre accessible au plus grand nombre, ce qui est notre mission", a déclaré le directeur du musée Adriaan Dönszelmann au site Boredpanda. La collection n'est pas seulement disponible via internet mais aussi à la boutique du musée. Une partie des ventes reviendra au musée.