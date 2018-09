Marine Serre : la mode du futur, c'est maintenant

Elle a posé les fondations de sa maison en s'installant ici, en octobre dernier, avec son équipe. Ils sont désormais quinze à se partager l'espace de cet appartement du IIe arrondissement parisien qui ne se distingue guère d'un autre, n'était le néon rouge au-dessus de la porte qui affiche en majuscules " Marine Serre ", avec croissant de lune basculé, son indissociable logo. Le mobilier est élégamment disparate, version Le Bon Coin, zero waste et petit budget, c'est voulu. Son bureau à elle ne fait pas exception. Seule coquetterie, une bougie qui n'oublie pas d'être kitsch, un mini divan encombré de tissus plissés et une bibliothèque éclectique, où Les primitifs flamands et leur temps jouxtent Dior couture, Le Greco, CCCP : Cosmic Communist Constructions Photographed, Kasimir Malevitch, Margiela, Mémoire Universelle et les catalogues de La Cambre mode(s), Show 2012 et 2015. Marine Serre les sait dans son dos, à portée de main, cela compte.

...