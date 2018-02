Mary Katrantzou, reine des imprimés et incontournable de la mode britannique

Depuis dix ans, fidèle à son amour de l'imprimé rehaussé d'ennoblissements, la créatrice imagine des silhouettes féminines et ludiques. Depuis son atelier de l'East London, elle ose la nostalgie joyeuse, part s'exposer à Dallas et chérit son titre, Queen of prints. Une figure incontournable de la scène brit', tout en singularités.