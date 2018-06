Milan: Zegna en apesanteur

Alessandro Sartori est un passionné de photographie. Ceux qui l'ignoreraient encore ont eu, ce vendredi, la démonstration magistrale de son sens de l'image. Pour son quatrième défilé Ermenegildo Zegna Couture, le directeur artistique de la maison italienne avait choisi un décor fabuleux: un bâtiment posé sur des miroirs d'eau signé Oscar Niemeyer pour les éditions Mandadori, à quelques kilomètres du centre de Milan. Les invités ont attendu le couché du soleil pour assister à un show féerique durant lequel les couleurs du ciel semblaient répondre à la perfection à celles des vêtements sur un catwalk habillé lui aussi de miroirs dans lequel se réfléchissaient le ciel et les silhouettes des mannequins.

Alessandro Sartori propose cette saison encore une vision moderne et urbaine du vestiaire masculin, misant sur la fusion "entre performance, vitesse ? deux attributs empruntés à l'univers du sport ? et raffinement", précise-t-il. Les silhouettes se font amples et aériennes, les mélanges audacieux et exclusifs. Les chemises et les vestes, hybrides et oversize, se télescopent et arborent des cols expérimentaux et des doubles manches tandis que les blousons aviateur et les anoraks se portent sur des pantalons taille haute à deux pinces signant l'émergence d'une nouvelle façon d'envisager le costume. La parka adopte deux longueurs et gagne en désinvolture à la façon d'une chemise. Quant à la maille, elle laisse libre cours au jeu inventif des superpositions. Toujours dans cet esprit de fondu enchaîné, les sneakers et les sandales associent le cousu opanka à des détails techniques et des perforations empruntés à l'univers du sport et optent pour une semelle audacieuse.

" Pour moi, la création procède toujours d'un défi technique, explique Alessandro Sartori. Je propose des formes volumineuses et audacieuses mais tout en légèreté, un effet obtenu par la juxtaposition de strates de maille filet, de laine et de soie. Je retrouve cette même notion de défi dans l'architecture de cet espace. C'est le lieu idéal pour que chaque membre de la communauté Zegna qui se reconnaît dans le logo XXX se réapproprie son individualité en véhiculant le message d'une collection qui est un symbole du savoir-faire artisanal Couture, l'expression la plus personnelle et la plus inattendue de la mode selon Zegna ".

Après ce défilé magique rythmé par la musique de Wladimir Schall, les convives ont pu, comme le souhaite toujours Alessandro Sartori, découvrir les looks de plus près en compagnie des personnalités amies de la maison, comme l'acteur Dev Patel, le rappeur Joey Badass, l'acteur Joe Cole et la DJ Agathe Mougin. Une soirée "pizza - crème glacée" pour célébrer avec élégance le début de la fashion week milanaise.

Retrouvez plus d'images de l'événement sur le compte Instagram @LeVifWeekend