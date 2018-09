Mulieris, la fabrique à solutions "made in Belgium"

Vu de la place Bara, que surplombent les voies de la gare du Midi toute proche, le bâtiment semble vaste, et se repère de loin grâce aux silhouettes en vitrines. Une fois parvenus à l'intérieur, on réalise pourtant que les installations se réduisent à quatre pièces principales : deux salles de couture au rez-de-chaussée, puis, à l'étage, l'espace de modélisme et de patronage, et enfin le secrétariat. C'est là que nous retrouvons Rachida Lazrak, directrice et véritable cheville ouvrière du projet, entourée de trois clientes : Natacha Loidts, cofondatrice du label kids Petit Sac & Co, Isabel Naessens, créatrice des noeuds papillon Comme les loups, et Anaïs Croisiaux, jeune styliste française, qui vient de lancer sa marque de prêt-à-porter. Ce sont elles qui, d'emblée, nous parleront de leur relation avec l'équipe de Mulieris - ne comptons pas sur Rachida pour son autopromo, ça ne l'intéresse pas. Natacha Loidts : " On a démarré une société de vêtements pour enfants avec ma soeur et on cherchait à faire produire en Belgique, ce qui est devenu très compliqué, à moins de viser de grosses quantités. On a commencé à travailler avec un atelier protégé. Puis, on a entendu parler de Mulieris et ça correspondait justement à la dimension sociale qu'on entendait ajouter à notre projet. L'idée de donner aux chômeurs une chance d'apprendre un métier nous a touchées. " Voilà l'objectif principal de l'ASBL : offrir une opportunité à des personnes exclues du marché du travail, sans pour autant sacrifier aux exigences de qualité.

