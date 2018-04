Parce que créativité et audace ne suffisent plus, un cursus de Fashion Management sera disponible à Anvers

Dès la fin des années 80, Anvers s'est imposée comme une capitale de la mode avec le groupe de l'"Antwerp Six" qui regroupait notamment Dries Van Noten et Ann Demeulemeester. Mais, pour l'Antwerp Management School, le monde de la mode a changé. La créativité, l'audace et le courage ne suffisent plus. "Il faut disposer d'une connaissance des différents marchés, d'un aperçu des clients et de l'expertise dans les businnes models et la propriété intellectuelle. Des compétences d'organisation, de finances et de logistique sont aussi nécessaires", explique-t-on. L'école lance l'année prochaine ce master de "Fashion Management". Les étudiants suivront le premier semestre à Anvers et le second à l'étranger. Une séance d'information aura lieu le 2 mai à Anvers.