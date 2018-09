Plus besoin de passer par la case pressing pour laver vos costumes

Gant et Boss proposent désormais des blazers et pantalons formels qui peuvent se passer du nettoyage à sec. Ces modèles utilisent de nouveaux tissus et de nouvelles coupes compatibles avec un lavage en machine à basse température. Un gain de temps pour les hommes pressés mais aussi une belle avancée écologique.