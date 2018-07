Quand la princesse Elisabeth pioche dans la garde-robe de sa maman

A l'occasion de la Fête nationale ce 21 juillet, la famille royale a dévoilé une nouvelle série de photos officielles. Sur l'un des clichés, la princesse Elisabeth pose seule avec son papa, le Roi Philippe. La princesse a revêtu une élégante blouse rose bouffante qui lui sied à merveille, accompagnée d'un pantalon blanc fleuri.

Elisabeth aurait-elle été piocher dans la garde-robe de sa maman, la Reine Mathide ? C'est en tout cas ce qu'avance le compte Twitter @ModeMathilde qui s'intéresse de très près aux tenues que porte la Reine en toutes circonstances.

Kroonprinses Elisabeth is voor haar roze top in de nieuwe officiële foto's gaan snuisteren in de kleerkast van mama Mathilde: https://t.co/40LCEwI5dz pic.twitter.com/DXXIVuclgc