"Réconcilier les pro et les anti-fashion"

" Déconnectée " du quotidien, gouvernée par la " recherche d'excentricité " - d'où ses tarifs exorbitants, fixés arbitrairement par le bon vouloir de " couturiers égocentriques " : c'est ce qu'on entend encore trop régulièrement au sujet de la mode. L'automne-hiver qui se profile pourrait pourtant ébranler ces certitudes. Non pas que ce laboratoire de tendances ne se positionne subitement plus à l'avant-garde ; c'est là un élément de sa définition, normal que ses partis pris puissent choquer de prime abord. D'ailleurs, Demna Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga et fondateu...