Red Tag Project: quand Diesel s'associe à d'autres designers

Les marques aiment par-dessus tout s'associer à d'autres labels inspirants. Une manière d'initier une interaction, de confronter leur univers à un autre regard. Une façon de parler d'elles, aussi. Dernier exemple en date ? L'Italien Diesel, qui invite cette année quatre designers d'horizons différents, réputés pour leur travail aussi influent que révolutionnaire. Le mot d'ordre de ce Red Tag Project : revisiter l'ADN de la maison, connue pour ses pièces en denim. Le premier à tenter l'expérience n'est autre que Shayne Oliver, fondateur de la griffe new-yorkaise pointue Hood by Air.

En découlent dix looks Femme et Homme, aux accents urbains. Mention spéciale pour ses vestes coupées court et ses coupes de pantalons peu conventionnelles et orthodoxes. Nul doute que ces tenues, vendues dès le mois de juin, trouveront rapidement des aficionados, dans une série de points de vente scrupuleusement triés sur le volet.