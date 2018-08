Rencontre avec Demna Gvasalia, talentueux ovni chez Vetements et Balenciaga

Il a connu la guerre civile et l'exil. Désormais, à 37 ans, il vit et travaille en partie à Zurich, où il a trouvé la paix. Le créateur de Vetements et de Balenciaga a brillamment affronté son passé pour mieux construire un " dialogue amoureux " avec ceux qui aiment son travail. Peu lui importent les autres.