Rue Blanche: 6 collabs pour 3 décennies de style

Un changement de direction et un anniversaire, l'occasion pour la marque de prêt-à-porter de se réinventer tout en conservant sa fraîcheur et son intemporalité.

Pour l'occasion, elle décide de co-créer une collection d'accessoires avec six griffes sélectionnées sur la base de leurs valeurs communes. Des lancements s'étaleront tout au long de l'année, les pièces étant disponibles dans les boutiques et sur le site en ligne.

Le chausseur K.Jacques, les cosmétiques belges Delbôve et l'artiste Isabelle de Borchgrave sont les premiers à ouvrir le bal avec deux modèles de spartiates, une crème pour les mains et pour les pieds et un tote bag en coton organique.

Pour l'automne-hiver prochain, K-Way, Spring Court et Faliero Sarti seront au rendez-vous pour continuer à célébrer cette entreprise familiale.

E.S.