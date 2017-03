Shopping: osez le rose!

Synonyme de féminité par excellence, le rose s'impose sur les podiums et se décline dans toutes les nuances. Il est acidulé et énergique chez Céline ou Hermès. Il joue la carte de la douceur chez Chanel, ou celle du romantisme à travers une robe Baby Doll ou une nuisette poudrée chez Chloé. Toutefois, pas de mièvrerie puisque ce ton délicat s'accompagne de pièces plus osées.