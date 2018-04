20 paires de baskets pour sauter à pieds joints dans le printemps

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Pour s'en convaincre, suffit de baisser les yeux et regarder ce que la rue porte à ses pieds. Collabs pointues, à motifs, brodées, rééditions, suédées ou épurées, voici ce que le printemps vous réserve comme nouveautés. Ne reste plus qu'à choisir.