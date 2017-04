30 magasins de seconde main pas comme les autres à découvrir en Belgique (carte interactive)

Être à la mode sans se ruiner c'est possible, notamment grâce aux magasins de seconde main qui prolifèrent dans nos grandes villes, pour le plus grand bonheur des shoppeurs en quête d'originalité et /ou écoresponsables. Car en plus de soulager votre porte-monnaie, cette habitude de consommation est bonne pour l'environnement.

Parmi les adresses sélectionnées, des magasins de dépôt/vente parfaits pour faire des affaires à prix réduit, mais également pour y déposer certains vêtements qui encombrent votre garde-robe, et que vous ne porterez plus, c'est sûr. Mais aussi des friperies où trouver des vêtements originaux de toutes les époques : du rétro au vintage en passant par les années folles. Des pièces originales, mais aussi remises au goût du jour. Enfin, des magasins de seconde main haut de gamme, proposant des marques de grands créateurs à prix très abordables.

Clickez sur les magasins pour savoir de quoi il s'agit et agrandissez la carte pour faire apparaître la liste complète des magasins.

Pour compléter cette carte, une petite liste de plans sympas : évènements ponctuels, pages Facebook, sites de vente, etc. Certains évènements sont déjà passés, mais pour la plupart, ce sont des rendez-vous ponctuels et récurrents, dont il est possible de connaître leur fréquence et les futures dates via leur page Facebook ou page perso. Pour se faire une idée de ce que Bruxelles a à proposer à ces shoppeurs exigeants :

Laurane BINDELLE