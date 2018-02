35 ans de mode belge, cela se fête!

Depuis trente-cinq ans déjà, Le Vif Weekend et son pendant néerlandophone, Knack Weekend, suivent la mode belge de près. Ils la soutiennent, notamment par le biais de leur numéro Mode c'est belge, qui paraît deux fois par an. Cet anniversaire méritait une collaboration d'envergure. C'est pourquoi les deux magazines et Terre Bleue ont choisi d'unir leurs expertises, pour dessiner une petite collection de mode, classique et moderne à la fois.

Disponible en boutique dès le 21 février prochain, cette ligne capsule a été imaginée par le studio créatif de la marque belge Terre Bleue, en collaboration avec Benoît Béthume, styliste belge renommé, formé par de grandes maisons de mode parisiennes et travaillant régulièrement avec Le Vif Weekend et Knack Weekend. En résulte une quinzaine de pièces, combinables à l'envi et parsemées de touches de sportswear.