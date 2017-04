Avis aux accros de la mode, des fringues et surtout des bonnes affaires

En ce début mai, Project Distribution organise sa vente annuelle de déstockage de fin de collections. Au programme des bonnes affaires, des milliers de pièces (jeans, maille, accessoires, chaussures, sacs, robe, etc) de marques qu'on aime. Seront ainsi disponibles à des prix défiant toute concurrence, les fins de séries des marques suivantes : American Vintage, Des Petits Hauts, Essentiel Antwerp, Coach, American Retro, Ba&sh, BelAir, - Citizens Of Humanity, Custommade, Denim&Supply, Denim Studio, Harris Wilson, Hunkydory, Les Petites, Liebeskind, Linde Gallery, Lipsy London, Louizon, Marie Sixtine, Mih Jeans, MKT Studio, Pinko, Rachel Zoe, Reiko, Second Female, See By Chloe, See U Soon, Sonia By Sonia Rykiel, Twist & Tango, Vadum, Vanessa Bruno, What For, Zadig&Voltaire, Zoe Karssen, By Malene Birger ...

A ne pas manquer si vous n'avez "plus rien à vous mettre"...

Quand ?

Jeudi 4 mai de 10 h à 17 h

Vendredi 5 mai de 10 h à 17 h

Samedi 6 mai, de 11 h à 18 h

et dimanche 7 mai de 13 hà 18 h.

Où ?

Au showroom Project Distribution, rue Bollinckx 254, à 1070 Anderlecht

Détails pratiques

Inscriptions préalables indispensables via Eventlab.be ou sur la page Facebook de l'événement

Paiement cash ou via Bancontact