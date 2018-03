C'est beau, c'est slow, c'est green

Il y a les cosmétiques éthiques et naturels Bobone, créés en plein coeur des Ardennes. Les headbands de Colombe Steisel, fabriqués en Belgique. Les noeuds papillon et autres accessoires imaginés pour toute la famille par LCS Atelier. Les vêtements à louer de Tale Me et Coucou, qu'il s'agisse pour la première de looks pour enfants et femmes enceintes, pour la seconde de tenues de soirée. Sans oublier les vases design et autres plantes de Fragments Shop.

Autant de jeunes labels qui privilégient une production locale et responsable... Ils ont été sélectionnés par Everybody Agrees et TRUC, deux nouveaux concept stores, qui se focalisent sur la mode durable. L'objectif? Les rassembler dans leur premier Pop Slow, un rendez-vous pour tous ceux qui veulent consommer autrement la mode, la beauté et la déco. A découvrir du 15 au 31 mars, dans la nouvelle boutique pour enfants Greenkids, à Waterloo.

Du 15 au 31 mars, 4 avenue des hirondelles, 1410 Waterloo.