Les magasins outlets sont-ils une arnaque ?

Selon le programme d'investigation allemand WDR Recherchen, ces paradis des prix réduits ne seraient mirifiques qu'en façade. Lorsqu'on gratte un peu, la réalité serait beaucoup moins reluisante. Par exemple celui qui pense qu'il achète simplement une pièce soldée de la collection de l'année dernière se trompe. Il n'est en effet pas rare que les pièces vendues dans ces outlets aient été produites spécialement pour ces magasins. Selon les journalistes qui ont enquêté sur l'affaire, les pièces qu'ils ont repérées de marques comme Tommy Hilfiger, Hugo Boss ou Levi's n'ont jamais été vendues dans les boutiques officielles.

"En fait, ce genre de pratique ne devrait pas être permis puisque cela gruge le consommateur" dit Wendy Luyckx de la fédération Creamoda dans De Morgen. "Si sur une étiquette, on indique que le prix a baissé de 200 euros, mais que le vêtement n'a jamais été vendu en magasin sur quoi se base la réduction ?" se demande-t-elle encore. "On n'est pas contre les outlets, mais cela doit être fait d'une manière correcte et honnête."

D'autant plus que les pièces de ces collections parallèles destinées aux magasins de déstockage sont souvent de moindre qualité. Du tissu moins bien tissé, des coutures moins solides ou encore des vêtements qui rétrécissent plus facilement, le reportage montre que pas moins de 5 sur les 7 pièces analysées présentaient un défaut. C'est d'autant plus trompeur que ces défauts sont difficilement détectables pour un oeil non averti.

Les journalistes du reportage ne se sont pas uniquement basés sur des outlets en Allemagne. Ils ont aussi été faire un tour dans celui de Roermond qui se trouve aux Pays-Bas, non loin de la frontière belge. On notera tout de même que Maasmechelen Village n'a pas été repris dans le reportage bien que celui-ci vende également des marques comme Tommy Hilfiger, Hugo Boss et Polo Ralph Lauren dit encore De Morgen. Les commerçants de ce complexe n'ont pas souhaité dire s'ils vendaient eux-aussi des collections spécialement créées pour les outlets. Selon Luc Ardies de Mode Unie (la section mode au sein d'Unizo) "la pratique serait néanmoins courante bien qu'on se heurte très souvent à un manque de transparence". Pour lui les autorités ne font pas assez pour résoudre la situation.

On notera que cela vaudrait également pour les outlets en ligne.

Certaines marques verraient dans cette filière une manière d'élargir leur marché à moindres frais tout en augmentant leur marge de bénéfice. Pourtant, selon la professeure Ysabel Nauwelaerts de la KU Leuven, c'est une stratégie risquée pour les marques. "Car réduction ou non, si le vêtement est de mauvaise qualité, les gens hésiteront à racheter un vêtement de cette marque. De quoi ternir à terme le prestige de la marque."