Mode: l'imprimé tropical va défiler cet été

Avec les semis fleuris et les rayures bleues et blanches, l'imprimé tropical est l'un des classiques de l'été. Une envie d'ailleurs, de jungle luxuriante, d'eaux turquoise et de sable fin. On le retrouve partout, aussi bien apposé sur un sac que sur une chaussure.