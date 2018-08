Shopping: l'imprimé princier pour la rentrée (en images)

Le motif prince-de-galles est officiellement couronné imprimé-phare de la saison. Il y a les griffes qui cultivent le caractère androgyne du tissu et s'amusent à piquer au vestiaire masculin quelques looks adaptés pour la femme. Et puis il y a celles qui le parent de patchs et broderies féminines, quand elles n'utilisent pas directement ce print sur des robes volantées. S'il ne fallait choisir qu'une seule pièce, ce serait certainement le blazer. Un modèle à double boutonnage croisé, à porter les manches retroussées, sur une chemise blanche et un denim ou encore un total look noir. Effet assuré.