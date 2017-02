Streetstyle: Comment porter le rouge, comme à New York (en images)

Et si le rouge était le "new black"? Question légitime au regard du nombre de looks croisés en marge de la fashion week new yorkaise de ce mois de février, qui font la part belle à cette couleur éclatante, version total look ou par touches savantes. Du vermillon au carmin, voici une trentaine de silhouettes inspirantes pour faire entrer la couleur passion dans votre garde-robe.