Strong Women in Fashion, une expo sur ces femmes puissantes qui ont fait et font la mode

"Avec ces femmes fortes qui, non seulement dessinent de beaux croquis, mais font également preuve de courage et n'ont pas peur de faire des déclarations percutantes, on n'imagine pas toujours que les premières femmes designers devaient se battre dans un monde dominé par les hommes. Jusqu'à l'abolition des corporations, après la Révolution française, le métier de tailleur était un métier d'homme, tout comme celui de brodeur", explique le musée.

Selon le porte-parole du musée, c'est la première fois qu'une exposition est réservée aux femmes créatrices de mode. Strong Women in Fashion s'intéresse également aux femmes qui ont - ou qui ont eu, une influence considérable au sein des maisons de couture.