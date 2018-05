Tout savoir sur Stella McCartney, "fille de" au talent engagé

Elle vient de se séparer de Kering

Elle a bien grandi, Stella McCartney. Désormais capable de voler de ses propres ailes, de s'assumer sans l'aide de personne. Quand, en 2001, la créatrice lance sa marque de mode éponyme, elle le fait avec le soutien du groupe de luxe Kering, propriétaire de maisons comme Gucci, Saint Laurent ou Bottega Veneta. Le géant français souhaite 51 % des parts, la Britannique ne cédera pas, ce sera 50-50. Une alliance qui permet à la jeune femme de bénéficier non seulement d'un soutien financier, mais surtout d'acquérir une expertise d'envergure en matière de production et de distribution. Quelque dix-sept ans plus tard, la voici qui prend son envol. Le 28 mars dernier, elle a en effet annoncé le rachat des parts de Kering, pour devenir l'unique propriétaire de l'entreprise portant son nom. Aujourd'hui, 750 personnes travaillent pour le label, fort de 52 boutiques - son nouveau flagship store, le plus grand et le plus eco-friendly, ouvrira en juin prochain, sur Bond Street, à Londres.

...