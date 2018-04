Une bible du "streetstyling"

Photographier des looks dans l'espace public, pour rendre compte des tendances qui s'y développent : tel est le principe du streetstyle. Une manière de se réapproprier le prestige de la mode et de le rendre accessible à tous. Si ce genre photographique s'inscrit loin du luxe associé aux défilés et de l'image bourgeoise donnée au prêt-à-porter, il est néanmoins une inépuisable source d'inspiration pour les créateurs, qui s'imprègnent désormais de ces silhouettes de rue pour...