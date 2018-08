Une saison sous le signe du sport (en images)

Ce n'est plus seulement une affaire d'entraînement, de terrain de basket-ball ou de salle de muscu. Non content de conquérir la rue, le sportswear s'installe durablement sur les podiums. Matières techniques, parkas en Nylon, sweats zippés, lignes dynamiques et graphiques se multiplient dans les collections, de Gucci à Fenty Puma, en passant par Stella McCartney ou Versace. Pour dégaines athlétiques, mais pas seulement.