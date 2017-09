Unfold, nos Designers de l'année

Le rendez-vous était donné hier soir au siège de la banque Delen, oeuvre de l'architecte belge Léon Stynen et " plus beau bâtiment d'Anvers ", selon le designer Frederik Delbart, présent à l'événement. A 19h30, roulements de tambour, l'heure était venue de savoir qui allait devenir le ou la douzième Designer de l'année - un prix initié en 2006 par la Biennale Interieur et les rédactions du Vif Weekend et de Knack Weekend, également soutenu par Bozar, le Centre d'Innovation et de Design (CID) et le Design Museum de Gand. Et c'est donc Unfold qui succède à Vincent Van Duysen au palmarès. Peu connu du grand public, surtout de ce côté-ci de la frontière linguistique, le studio anversois a tracé sa route en marge du circuit habituel, moins intéressé par la réalisation de produits commerciaux que par les mutations des processus créatifs. Formés à la Design Academy d'Eindhoven, où ils se sont rencontrés, Claire et Dries ont fondé UNFOLD en 2002 et, dès le début, cultivé un subtil mélange de réflexion et d'action ; une particularité qui leur permit d'élargir leur champ d'exploration au fil des projets, s'imposant rapidement comme le duo le plus singulier du design belge. Fascinés par la traduction physique de concepts numériques, le tandem est parvenu à marier procédés high-tech et traditions millénaires telles que le verre soufflé ou la céramique, questionnant au passage notre façon d'envisager l'artisanat, la production industrielle, les notions de copyright ou de libre-accès. Qu'est-ce qui fait qu'UNFOLD semble avoir tant d'avance sur son temps ? Simplement qu'ils ne considèrent pas leur travail comme futuriste, mais bien ancré dans le présent, et exploitent au maximum les outils actuels ou anciens qui sont à leur disposition, aujourd'hui et maintenant. Authentiques pionniers du 3D printing, leur technique de prédilection, ils dessinent l'avenir sous nos yeux avec leurs têtes d'impression. Retrouvez leur interview dans notre dernier numéro Black Design.