Uniqlo arrive enfin à Bruxelles

Ce magasin, d'une superficie d'environ 1.200 mètres carrés, sera installé dans le "Centre Monnaie", actuellement en cours de rénovation, situé Place de la Monnaie, à proximité de la Rue Neuve et non loin de la Grand-Place de Bruxelles. "Notre présence dans la capitale marque un jalon important pour l'extension d'Uniqlo en Belgique", souligne Takao Kuwahara, "Executive Vice President" de Fast Retailing Group et CEO d'Uniqlo Europe, cité dans un communiqué.

Uniqlo a ouvert à Anvers, sur le Meir, son premier magasin en Belgique en octobre 2015 avant d'en ouvrir un deuxième, en mars 2016, au Wijnegem Shopping Center. Uniqlo recrute actuellement du personnel à temps plein ou partiel pour son magasin bruxellois. Une centaine de personnes seront engagées pour celui-ci.

Uniqlo ("Unique Clothing Warehouse") a été fondé au Japon en 1984. L'enseigne exploite plus de 1.800 magasins dans 18 pays, dont 55 points de vente dans cinq pays européens (Royaume-Uni, France, Russie, Allemagne et Belgique). L'Espagne va devenir le sixième marché d'Uniqlo en Europe, avec le lancement d'un premier point de vente à Barcelone à l'automne 2017.