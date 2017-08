Vaccarello, le Belge devenu directeur artistique de Saint Laurent

Quand il est venu s'installer ici, tout était vide, si ce n'est le lustre à pampilles, héritage somptueux de son prédécesseur Hedi Slimane. Il n'a pas craint de rencontrer son fantôme, pas son genre, trop doux pour le bras de fer mâle, trop intelligent pour jouer la compet', trop timide pour la ramener. Anthony Vaccarello a préféré élégamment trouver ses marques dans cet hôtel particulier de la rue de l'Université, Paris, viie arrondissement, monter le grand escalier en pierre blanche, occuper deux pièces imposantes qui donnent l'une et l'autre sur une cour intérieure si calme, on n'entend guère le murmure des ateliers qui occupent l'étage - seuls les cris des enfants de l'école d'à côté retentissent parfois, quand sonne l'heure de la récré. Il a posé à même le sol de grands panneaux noirs et larges sur lesquels s'alignent les photos qui l'inspirent, il a chiné un buffet doré, une chaise longue, une table basse en marbre, y a rangé quelques livres d'art, Andy Warhol, All About Yves, on ne le photographiera pas, il aimerait que ce lieu reste privé, un tant soit peu.

