Voici le truc ultime pour nettoyer ses baskets blanches

La Stan Smith aurait été vendue à plus de 70 millions de paires dans le monde. Ce qui en fait la chaussure la plus vendue dans l'histoire de la chaussure. Et ce n'est là que les chiffres de la marque, car le modèle a suscité de nombreuses vocations et fait de nombreux ersatz plus au moins réussi.

Quoi qu'il en soit, la Stan Smith a aussi, et surtout, signé le grand retour de la basket blanche. Une couleur difficile à tenir surtout quand l'objet est si près du sol. Du coup, à plus ou moins brève échéance se pose la question cruciale du nettoyage.

Bien sûr, on peut les nettoyer avec une brosse ou même une vieille brosse à dents. Et ce que ce soit avec du savon de Marseille, voire du bicarbonate mélangé avec du citron et un peu d'eau ou même, pourquoi pas, du dentifrice (surtout pour récupérer la semelle). Sans oublier la simple gomme à crayon blanche (la couleur est importante) qui permet aussi d'enlever beaucoup de traces.

Mais il y aurait un truc encore plus imparable que les autres et surtout beaucoup plus simple : la lingette pour bébé.

Il suffit de frotter sa chaussure avec quelques lingettes pour que votre chaussure favorite retrouve son teint d'albâtre.

Dernière précision importante : c'est une très mauvaise idée de les passer à la machine à laver, car cela peut déformer les semelles et ramollir le cuir.

Et en voici une autre qui reprend toutes les étapes.