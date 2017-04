Wataru Tominaga, lauréat de Hyères 2016, signe une collection mélodieuse pour Petit Bateau

Carte blanche "Dans ma carte blanche pour Petit Bateau, j'ai appris qu'il était nécessaire de minimaliser ma créativité, c'était un beau challenge. En quatre modèles femme et deux modèles mixtes, j'ai cherché la manière harmonieuse de créer un style unisexe. En mixant des éléments simples de façon audacieuse, on obtient des créations rythmiques et mélodieuses."

Hyères Quand on lui dit "Hyères", forcément Wataru Tominaga pense "Festival international de mode et de photographie" version 2016, puisqu'il y a remporté le Grand Prix du Jury Première Vision. S'il fut couronné, c'est pour sa collection masculine haute en couleur, son "audace", sa "dynamique positive soutenue par un travail des matières et la technique du vêtement". Dans la foulée, il s'est vu offrir une carte blanche chez Petit Bateau, il est le quatrième lauréat à revisiter la marinière, avec une "joyeuse folie douce".

Expérience "J'étais un peu fatigué d'imaginer des vêtements qui font complètement sens, cela m'ennuyait. J'apprécie l'ambiguïté, l'incertain et la précarité dans la création. Tenter de trouver une balance entre la nature d'une matière et ce que j'attends d'elle, c'est cela qui me passionne. J'adore l'expérimentation, parfois même je n'ai aucune idée préconçue du concept, ce que je désire partager, c'est la possibilité d'une expérience, rien à voir avec une suggestion concrète."

Désir "J'ai toujours aimé toutes les formes d'art et, pour moi, la mode en est un. Depuis que je suis petit, j'ai le désir de m'entourer de mes propres créations."

Cursus "J'ai étudié la mode au Japon, en Finlande et en Grande-Bretagne. Chacune des écoles dans chacun de ces pays a une attitude différente par rapport à la création, j'étais simplement curieux de les découvrir. Au Japon, j'ai appris la technique, à Helsinki, comment me laisser inspirer par la nature et les petites choses de la vie de tous les jours et, à Londres, la joie de porter des vêtements, de toutes les origines, de seconde main ou siglés."