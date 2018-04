Weekday, le versant denim et urbain d'H&M, débarque à Bruxelles

Définitivement urbain, centré sur le denim et destiné aux jeunes gens modernes et à ceux qui comptent bien le rester, ce label suédois - désormais dans l'escarcelle du groupe H&M -existe désormais dans 9 pays. Weekday propose des collections pour hommes et femmes, et quelques marques externes triées sur le volet. Autre spécialité maison, chaque semaine, un tee- shirt baptisé Zeitgeist, est imprimé dans l'atelier de sérigraphie du magasin. Le premier de ces magasins ouvrir à Bruxelles est situé sur à un pas de côté de l'avenue commerçante de la Toison d'or, se déploie sur 600m2, et deux étages.

Mais, si pour mieux apprécier cette nouvelle offre dans la capitale, si nous revenions aux prémices de la marque, qui fête cette année ses 16 printemps.

A l'origine de Weekday, il y a Örjan Andersson et Adam Friberg, binôme scandinave qui ouvre en 2000, sa première adresse dédiée à la fripe dans la banlieue de Stockholm. Une boutique qui a la particularité de n'être ouverte que les samedi et dimanche, qu'ils décident donc tout simplement de baptiser Weekend. Face au succès, le duo s'adjoint un troisième larron, Lasse Karisson pour lancer en centre-ville, un concept store, qui lui sera ouvert à temps plein. Et ainsi de Weekend arrive-t-on à Weekday. La clientèle de la capitale ne boude pas son plaisir dans cette boutique qui mêle pièces vintage et de marques denim. Très vite, l'envie de développer leur propre ligne de denim à petit prix se fait sentir. Et voit le jour en 2005. Elle sera, toujours dans l'esprit journalier, baptisée Cheap Monday.

En 2008, le géant suédois H&M (pour Hennes & Mauritz) rachète l'entreprise. Avec pour objectif de garder ce qui fait la spécificité de ces deux marques. Le denim pour la première, et le cool pour la seconde, le tout évidemment à prix abordables.

Aujourd'hui, pour fêter son installation à Bruxelles, Weekday offrent à ses 100 premiers clients de vendredi une réduction de 40% sur leur achat. Les clients suivant jusqu'au samedi soir, s'en verront accorder une de 20%. Une bonne raison pour aller découvrir ce que cette marque propose pour faire twister votre printemps.