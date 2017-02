Zadig et Voltaire fête ses 20 ans en fanfare

Créée en 1997 par Thierry Gillier, Zadig et Voltaire est devenu l'une des marques qui comptent dans le prêt-à-porter haut de gamme, avec son esprit rock chic. ,La marque a réussi à ancrer, dans sa gamme, quelques références, tels le tee-shirt, le pull en cachemire ou le blouson en cuir, tout en se renouvelant grâce à des collaborations. Elle a aussi développé une gamme d'accessoires qui ont contribué à forger l'identité de la maison, qui compte désormais plus de 300 boutiques dans le monde.

Pour cet anniversaire, "j'avais envie de piquer l'énergie new-yorkaise, cette jeunesse et cette nonchalance un peu sport chic qui ressemble tellement à notre univers", a expliqué à des journalistes la directrice de la création, Cecilia Bönström.

En pleine expansion, la marque "voulait aussi avoir une visibilité internationale" à l'occasion de cet événement, dit-elle, avec un marché américain qui devient "de plus en plus important".

Pour rehausser le tout, Zadig et Voltaire a pu compter sur son égérie du moment, le mannequin vedette Bella Hadid, qui a ouvert le défilé, ainsi que sur quelques célébrités, notamment l'ancienne superstar des podiums Helena Christensen.

Cette collection pas comme les autres, la griffe inspirée de l'écrivain et philosophe des Lumières l'a voulue articulée autour de ses quatre "piliers", selon le terme de Cecilia Bönström: la maille, le cuir, le "thème militaire" et la lingerie.

Il y avait notamment des pantalons en cuir, parfois près du corps, parfois amples, certains avec des pièces rouges et blanches pour égayer le traditionnel noir cher au monde du rock'n'roll.

Quant aux motifs militaires ou camouflage, ils étaient déclinés de manière ludique, avec parfois une touche de jaune pour égayer un ensemble jogging.

Autre grand classique de la marque, on retrouvait les inscriptions de grande taille sur des pulls ou des robes.

"Thierry Gillier n'aime pas trop parler des vingt ans", glisse, dans un sourire, Cecilia Bönström, ancien mannequin qui a pris la tête de la collection en 2006. "Moi, je suis très fière que Zadig et Voltaire soit arrivé à vingt ans", dit-elle. "Cela veut dire que c'est jeune, mais en même temps, on a prouvé qui on est, que notre silhouette, notre vision de la mode et de la femme plaît, et que ça dure. Pour moi, c'est magnifique."