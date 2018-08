1 heure gratuite: Une personal shopper rien que pour vous

e5 a pensé à vous et vous propose une séance GRATUITE de bons conseils grâce à une Personal Shopper ! La Personal Shopper vous aidera à dénicher ce qui vous va le mieux. Tout le monde est différent. Tout le monde veut porter la tenue parfaite. C'est pourquoi la Personal Shopper prend le temps de vous écouter, d'explorer vos souhaits en détail et de choisir, avec vous, les vêtements et les accessoires qui vous mettront encore valeur. Le service Personal Shopper vous est offert gratuitement par e5, sans obligation d'achat.

De plus, en tant que lecteur de Nest, vous recevez un avantage supplémentaire. Fixez une date, munissez-vous de la carte avantage, disponible dans votre Nest du 24 août 2018 et recevez un accessoire d'une valeur de 19,95 €*.

Résultat : un nouveau style éblouissant.

* Conditions dans votre Nest du 24 août 2018