De la draisienne à l'e-bike

Ouverte gratuitement jusqu'au 12 janvier 2017 cette exposition évoque l'évolution du vélo dans notre société aussi bien dans son utilisation quotidienne, qu'elle soit de loisir ou professionnelle, sans oublier l'important volet sportif qui a ancré le vélo dans notre imaginaire collectif.

Le parcours propose une ligne du temps composée des ancêtres authentiques des deux roues que nous enfourchons aujourd'hui : draisienne, vélocipède, bicyclette...jusqu'au vélo électrique !

De nombreuses vitrines offrent un voyage au gré des époques au travers des évolutions technologiques, de l'histoire de nos classiques wallonnes, d'une impressionnante collection de maillots distinctifs mais également des premiers guides à vocation vélotouristique.

La Wallonie à vélo

Pour René Collin, le Ministre wallon du Tourisme, cette exposition "s'inscrit dans la trajectoire de la thématique de l'année touristique 2016 : la Wallonie à vélo. Un témoignage interactif et ludique du rôle du vélo et du cyclisme en général".

La Wallonie détient un important potentiel cycliste à valoriser avec à la base ses 1.538 km d'itinéraires de longue distance, ses 1.300 km du réseau Ravel, ses 3.230 km de réseaux "points noeuds" ou ses 263 circuits VTT et VTC reconnus en Wallonie. En outre, 537 opérateurs sont détenteurs du label "Bienvenue vélo" et plus de 350 "Points Jaunes" sont proposés tout au long de l'année jusqu'à la mi-novembre.

Informations pratiques

L'exposition est ouverte tous les jours de 7 h à 22 h.

Entrée gratuite

Accès

Aire de repos de Hondelange-Messancy sur l'autoroute E25/E411 ; après la sortie 32 dans le sens Namur-Luxembourg ou première aire de repos après la frontière luxembourgeoise dans le sens Luxembourg-Namur.

L'exposition est accessible dans les deux sens.