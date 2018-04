5 bons plans de sortie à Coxyde-Oostduinkerke pendant les vacances de printemps

1. Si votre famille a des ambitions sportives, vous pourrez participer à la Junior Spartarun, qui se déroulera sur la plage de Coxyde, le samedi 7 avril. Il s'agit d'un parcours stimulant, qui comportera des obstacles et qui amusera aussi bien les parents que les enfants.

2. Si vous voulez initier un peu vos enfants à la culture, vous vous rendrez au Musée de l'Abbaye des Dunes, le mercredi 11 avril. Pendant que les enfants participeront à un atelier créatif, une visite guidée sera organisée pour les adultes. On parie que vos enfants seront impressionnés par l'expérience de réalité virtuelle, proposée depuis peu par le musée ?

3. Au Musée national de la Pêche Navigo, les familles seront aussi les bienvenues, les vendredis 6 et 13 avril, où le même concept sera d'application. Les enfants pourront se perdre dans leurs pensées, lors d'un atelier consacré aux pêcheurs, tandis que les parents prendront part à une visite guidée thématique.

4. Lors du week-end des 14 et 15 avril, Coxyde-les-Bains se transformera en grand village ludique. Koksijde Kids est un événement destiné aux petits et aux adolescents, qui pourront se défouler (gratuitement!) sur des châteaux gonflables, des tours d'escalade, des vélos insolites, des trampolines géants et bien d'autres d'attractions.

5. Dans les vastes zones naturelles, les enfants pourront se métamorphoser en véritables aventuriers. Vous pourrez participer à la onzième édition du jeu de piste. Vous retirerez les formulaires nécessaires à l'Office de Tourisme de Coxyde (prix 4 €).

Infos : www.visitkoksijde.be