A Knokke, une rencontre virevoltante avec des papillons!

Sensibiliser grâce à une expérience ludique

Au vu du succès des éditions précédentes, Exhibition Hub reconstitue cet été son superbe jardin tropical à papillons en collaboration avec la commune de Knokke-Heist. Installés au Wandelaar, à quelques mètres de la digue, plusieurs centaines de papillons s'offrent au regard, et parfois même au toucher, des vacanciers.

L' occasion pour toute la famille de venir à la rencontre de ces sympathiques insectes et d'apprendre à les connaître pour mieux les protéger. Pour sa troisième édition, l'accent est mis sur la sensibilisation des visiteurs, et plus particulièrement des enfants, aux menaces qui pèsent sur ces jolies créatures volantes. En effet, tout comme les abeilles, les papillons sont aujourd'hui victimes des changements climatiques et de l'intensification des pratiques agricoles. C'est pourquoi, il devenu primordial d'éveiller la conscience environnementale des futures générations sur cette problématique.

Cette année, l'équipe d'Exhibition Hub a donc prévu de nouvelles activités ludiques pour les plus jeunes, dont un parcours à réaliser en compagnie de leurs parents, à la recherche des papillons et de leurs plantes privilégiées. Chaque découverte servira d'exemple à une explication sur la vie, l'habitat ou les menaces qui pèsent sur cet insecte. A côté de ce parcours, une animation en réalité augmentée est installée. Elle offre aux enfants la possibilité de voir leurs dessins de papillons s'animer à l'écran, grâce à un logiciel 3D.

Un jardin luxuriant, sans pesticides !

Pour assurer le bien-être de ces hôtes ailés aux attentes très spécifiques, le jardin tropical se compose de nombreuses plantes exotiques, choisies pour leur mode de culture biologique. En effet, les papillons étant très sensibles aux polluants, les plantes présentes ne peuvent en aucun cas avoir été traitées. Pour assurer le respect de ce strict cahier des charges, mais également fournir toutes les recommandations et explications nécessaires, une experte en botanique, Ellody Kasis, a rejoint l'équipe. Celle-ci profitera de certaines journées d'été pour informer le public sur les particularités de ce décor verdoyant et l'importance de ce dernier dans la vie des papillons.

Comme lors des précédentes éditions, le Docteur Laurian Parmentier, entomologiste à l'Université de Gand, aura la responsabilité scientifique du projet. Ce dernier veillera au bien-être des différentes espèces présentes dans le jardin. Les visiteurs auront ainsi la chance d'observer certaines d'entre elles parmi les plus rares, et issues du monde entier. Par exemple : le magnifique Morpho bleu, le rigolo papillon hibou ou encore le gigantesque Attacus, également appelé Atlas.

Un moment de détente inédit

Après la visite, pendant que les enfants émerveillés prolongeront leur plaisir en partant à la chasse aux papillons, les adultes profiteront du moment pour se relaxer en sirotant une délicieuse boisson rafraîchissante, incluse dans le prix d'entrée, au bar éphémère. Avec un peu de chance, ils pourront observer de très près les papillons qui, peu timides, aiment virevolter à proximité des visiteurs et se poser sur toutes les surfaces, parfois même les plus insolites ! Une occasion inédite d'observer leurs magnifiques robes colorées.

En pratique

Où?

De Wandelaar, 8300 Duinbergen, Knokke-Heist

Quand?

Jusqu'au 2 septembre 2018

Heures d'ouverture :

De 11 h à 18 h

Ouverture exclusive tous les samedis jusque minuit

Tarifs :

Adultes & enfants (à partir de 13 ans) : 12?

Enfants (4 à 12 ans) : 9?

Enfants (moins de 4 ans) : Gratuit

*Le prix d'entrée comprend une boisson gratuite

**Supplément de 5? pour une coupe de champagne à la place de la boisson