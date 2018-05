Brocante de charme au Château de Deulin

Pour la 6e fois, brocanteurs professionnels et antiquaires se partageront entre des espaces intérieurs - sous la spectaculaire charpente de chêne de l'ancienne ferme, dans les fenils, la chapelle privée, l'orangerie - et le grand air : allée des tilleuls, cour d'honneur, jardins, basse-cour... où se déploieront les élégantes tonnelles blanches.

En tout, une septantaine d'exposants sélectionnés tant pour la qualité et l'éclectisme de leurs trouvailles que pour leur personnalité et leur sensibilité ! Si l'esprit 'chic et broc' de la brocante perdure tout comme son indéniable charme, le renouvellement est aussi de mise à chaque édition.

Au plaisir de chiner et de s'émerveiller au gré des stands, s'ajoutera celui d'une flânerie dans la beauté des lieux et la convivialité de tables gourmandes.

INFOS

Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai 2018 de 10 h à 19 h.

Prix d'entrée : 5 euros, accès libre pour les enfants de moins de 12 ans

Restauration permanente.

Renseignements : www.espacedeulin.be Tél. 084 46 66 16