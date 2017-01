Brussels Innova: des inventions détonantes

Du 17 au 19 novembre, au Palais 10 de Brussels Expo, le Salon Brussels Innova accueillera 300 exposants du monde entier, impatients de faire découvrir aux visiteurs une multitude d'inventions. Si le public se montre toujours curieux et enthousiaste devant ces "génies" qui ne manquent ni de créativité, ni d'imagination, il pourra aussi s'informer et en apprendre plus dans certains domaines. L'exposition "L'univers :Face A - Face B"abordera, entre autres, la fameuse Théorie du Big Bang et ses mystères ainsi que les grandes questions scientifiques et philosophiques qu'elle soulève. L'économie collaborative sera également mise à l'honneur. Les inventeurs ont, en effet, besoin de fonds et de soutien et le crowdfunding représente une solution devenue très tendance. Le monde regorge de talents, les gens fourmillent d'idées. Soyez curieux !

Brussels Innova 2016. Du 17 au 19 novembre, Palais 10, Brussels Expo. De 10 à 18h.

Entrée gratuite par préinscription sur www.brussels-innova.com