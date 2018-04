Ce 1er mai, rendez-vous à l'Aube des oiseaux

Ce 1er mai, à l'aube, enfilez vos bottines, dépoussiérez vos jumelles et ouvrez grandes vos oreilles ! Natagora et Jeunes & Nature vous emmènent à la rencontre des oiseaux et de leurs chants matinaux sur plus de trente sites en Wallonie et à Bruxelles.