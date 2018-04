Célébrez le printemps avec Bloomon !

Des bouquets différents

Bloomon vous propose un nouveau concept pour pouvoir profiter de superbes fleurs dans votre intérieur. Passez commande sur le site, choisissez la taille de votre bouquet, payez... Il n'y a plus qu'à attendre vos fleurs sur le pas de votre porte ! Leur plus : les fleurs que vous recevez sont particulièrement fraîches. En effet, 36 heures maximum séparent le moment où les fleurs sont coupées et le moment de la livraison, alors que cela peut parfois prendre jusqu'à huit jours dans le commerce. Elles arrivent donc directement de chez le cultivateur, et ça se voit ! Vos bouquets évoluent au fil des jours, vous assistez à l'éclosion de vos fleurs et surtout, vous en profitez bien plus longtemps !

Le fleuriste, c'est vous !

Vos fleurs en main, c'est maintenant à vous de jouer ! En effet, vous allez devoir les couper et les arranger pour former un beau bouquet champêtre. Pas de panique, tout est expliqué à l'intérieur de l'emballage des fleurs. Vous vous épaterez, car la technique est très simple et vous garantit un sublime résultat. Des variétés originales, de première fraîcheur et de différentes tailles, un bouquet qui tient longtemps et une touche déco naturelle qui change des bouquets classiques... Voilà ce que vous garantit cette nouvelle marque florale.

Une collection créative

Bloomon, pour imaginer ses nouveaux bouquets de la collection ATELIER, s'est inspiré de toutes ces personnes et de tous ces métiers qui nous poussent à la création artistique. Tout le monde peut créer, inventer et réaliser quelque chose d'esthétique en se retroussant un peu les manches. Le but de cette nouvelle gamme est de vous donner l'envie de faire rentrer la nature chez vous et de vous inspirer pour de nouvelles contrées créatives. Des tons orangers éclatants, quelques pétales poudrés et pastel, ou encore des teintes rouges et roses profonds, il y en a pour tous les goûts. Les couleurs scintillantes et les variétés surprenantes des bouquets champêtres ATELIER vous convaincront sans aucun doute !

Infos : www.bloomon.be/fr-BE/