Des articles+ on line

Dès maintenant, vous verrez apparaître des mentions "plus" sur certains articles parus sur nest.be. Ceux-ci sont un gage de sérieux journalistique et constituent un avantage supplémentaire pour nos abonnés.

Nous n'allons pas vous détailler ce qu'est la bonne pratique du métier de journaliste. Vous le savez, puisque vous soutenez et aimez la presse. Créer un magazine de qualité ne va de pas de soi. Cela exige du temps, de bonnes sources d'information et un contenu digne de ce nom. Créer un environnement où un journalisme qualitatif peut s'épanouir est une de nos priorités. C'est pour cette raison que nest.be lance une zone+. Vous y retrouverez la crème de nos articles, entre décoration, art de vivre et vie au vert.

Les abonnés à Nest (qui reçoivent 10 numéros par an) ont la possibilité, à partir de maintenant, de lire, en plus de la version papier, tous les articles en ligne.

Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Nest peuvent profiter de la zone+ en lisant 4 articles+. Les deux premiers librement et les deux derniers en échange d'une adresse e-mail. Une inscription complète donne droit à un mois d'accès gratuit au magazine en ligne, aux articles+ et au contenu du site nest.be.

Fabienne Willaert, éditrice & Karolien Van Cauwelaert, rédactrice en chef de Nest